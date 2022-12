Per consentire il recupero di un mezzo pesante uscito di strada, la Polizia Locale della Bassa Romagna ha inviato una nota stampa per informare che la statale 16 Adriatica, nel territorio comunale di Alfonsine, sarà chiusa al traffico dalle ore 17:45, nel tratto compreso fra la rotatoria della Variante SS16 al km 0 e l’intersezione con via Fiumazzo verso Voltana

Deviazioni sono previste su via Torretta e via Bentivoglio per il traffico leggero, mentre i mezzi pesanti verranno deviati verso Lugo o sulla provinciale Longastrino/Filo ripercorrendo la SS16var.