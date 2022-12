Parchi Bucci e Tondo: nel servizio di volontariato anche un valore sociale

Positive le gestioni del Parco Bucci e del Parco della Rocca che gli uffici di Palazzo Manfredi hanno assegnato per il quarto anno consecutivo all’associazione Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi. Il Comune di Faenza in questi giorni sta diffondendo i dati del bilancio di fine anno all’interno delle due più importanti aree verdi della città. Un bilancio che racconta come siano già stati raggiunti oltre l’87% degli obiettivi fissati nella nuova convenzione (70 su 80), avviata a inizio anno e con termine a fine 2024. Al Bucci e al Tondo nell’ultimo anno si è lavorato molto in tema di sicurezza, mentre è stato drastico il calo degli abbandoni. La ventina di volontari al servizio della comunità, oltre ad occuparsi della vigilanza, della pulizia dei parchi e della cura della fauna e del verde, si dedicano al monitoraggio e alla manutenzione dell’intero ciclo dell’acqua. Per molti di questi volontari, il lavoro ai parchi assume un valore di tipo sociale.