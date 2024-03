Una nuova stagione per i mercatini dell’usato di Ravenna. Appuntamento domenica 24 marzo, nel parcheggio del Pala De André, con “La Pulce nel Baule”, dalle 8 alle 18. Le prossime date: 28 aprile; 26 maggio; 22 settembre; 27 ottobre; 17 novembre.

Per quanto riguarda il mercatino “gemello”, “La Pulce d’Acqua” (dalle 8.30 alle 18.30), in Darsena, lunedì 1° aprile (edizione speciale) si recupera la data del 10 marzo. Poi il 14 aprile; 12 maggio; 9 giugno; 8 settembre; 13 ottobre; 3 novembre; 8 dicembre.

Si preannuncia dunque un lungo periodo all’insegna delle buone occasioni e del vintage. Le Mostre Mercato de “La Pulce” sono ormai da decenni diventate un appuntamento fisso che consente a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi e tanto altro. La visita della Fiera si unisce ad una piacevole passeggiata in uno dei quartieri attualmente più suggestivi e innovativi della città. E non mancano le piacevoli sorprese, specialmente per i più veloci… È il caso de “La Pulce nel Baule”, dove tempo fa è stata trovata una borsa 2.55 Chanel, oggetto che ha un valore di oltre 10.000 euro. Si tratta di una vera e propria icona della moda, nata dal genio di Gabrielle Coco Chanel nel febbraio 1955. Fu un’idea semplice quanto originale: una borsa a tracolla – con la catena a maglie piatte di metallo – concepita per donare la libertà di movimento alle donne nella vita di tutti i giorni. La sua praticità era legata anche al mondo dell’ippica, della quale Chanel era un’appassionata. Avrebbe permesso alle spettatrici di portare la borsa e nello stesso tempo avere le mani libere per il binocolo. Anche le cuciture del pellame sono a tema, riprese dalle giacche indossate dai fantini.

Le Mostre Mercato di Ravenna sono tra le più longeve e apprezzate d’ Italia: sono aperte a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri, innescando un circolo virtuoso e allungando la vita degli oggetti, le Fiere sono anche aperte a operatori economici, hobbisti e in ultimo ma non per importanza – a titolo gratuito – a tutte le associazioni di volontariato per realizzare i propri obbiettivi sociali. Le merceologie ospitabili sono: antiquariato, rigatteria, collezionismo, modernariato, hobbistica, arredo & design, automotocicli, arte, qualsiasi tipologia di oggetto usato e/o d’occasione per finalità di recupero, riciclo e Riuso, cibo di strada – food truck.

La filosofia delle Fiere de “La Pulce” è quella di unire al risparmio la cultura del riutilizzo, oggi di fondamentale importanza per arginare lo spreco incessante di risorse, per tutelare l’ambiente e non da ultimo quale sostegno sociale.

Per tutte le informazioni: www.pulcedacqua.it e www.lapulcenelbaule.it

La Pulce d’Acqua e La Pulce nel Baule sono progetti Secondamano®, per maggiori dettagli: www.secondamanoitalia.it – www.lapulce.com