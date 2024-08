Nella mattina di ieri i Carabinieri della Stazione di Milano Marittima, con il supporto del personale delle Squadra Intervento Operativo di Bologna, hanno arrestato due persone, classe 2004 e 2006, ed altre due, classe 2006 e 2008, sono state invece denunciate in stato di libertà in quanto ritenute responsabili a vario titolo di rapina e lesioni personali aggravate, commessi la notte tra sabato e domenica sul lungomare di Milano Marittima.

Si tratta di due distinti episodi realizzati dai medesimi autori. In particolare il primo episodio, verificatosi intorno alle ore 4, riguarda una rapina commessa ai danni di un ragazzo, classe 2005, il quale, dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani, si è visto sottrarre le scarpe, la cintura e del danaro contante.

Il secondo episodio, verificatosi poco dopo, riguarda invece una lite, scaturita per futili motivi tra due gruppi di giovani, che è degenerata fino all’utilizzo di coltelli. Due ragazzi, di 19 e 21 anni sono infatti rimasti feriti e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Ravenna dove il primo ha riportato 5 giorni di prognosi per ferita da arma da taglio, mentre il secondo risulta ancora ricoverato.

Le immediate ricerche avviate a seguito della segnalazione al numero di emergenza 112 e le prime informazioni assunte dalle vittime circa le descrizioni degli aggressori, hanno consentito alle pattuglie prontamente intervenute di rintracciare nei pressi della Stazione ferroviaria di Cervia, un gruppo di quattro ragazzi ritenuti responsabili di entrambi gli episodi.

I quattro fermati, sono stati quindi identificati ed a seguito di perquisizione personale due di loro sono stati trovati in possesso di due coltelli con lame di 8 e 10 centimetri, oltre che di una bomboletta di spray al peperoncino.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri sulla base delle dichiarazioni rese dalle vittime e da alcuni testimoni, solo due dei quattro fermati si sarebbero resi responsabili delle lesioni personali commesse con l’utilizzo dei coltelli.

Alla luce dei gravi elementi emersi su disposizione del magistrato di turno i due arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Ravenna.