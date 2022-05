Per lo svolgimento della Cena itinerante 2022, in programma a Faenza da venerdì 27 a domenica 29 maggio, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.

Venerdi 27 maggio, dalle 16 alle 24 sarà vietata la sosta con rimozione forzata

In piazza San Francesco nei cinque box auto a fianco dell’ingresso della Chiesa all’angolo di via della Croce. Otto box auto, sul lato opposto all’ingresso della chiesa (lato giardino) e i box auto (cinque) tra i civici 20 e 24. In via della Croce, nei box auto dall’incrocio con via Sant’Ippolito fino all’ingresso del Rione Nero. In corso Garibaldi, divieto di sosta all’altezza dei civici 6 – 10 – 18 – 23c – 23/d – 23/e. In via Pezzi, tutti gli stalli. In via Seminario, divieto nei quattro box auto all’altezza dei civici 3 e 4. In via Sarti, due stalli auto all’altezza dei numeri civici 9b e 9c. In via Fadina, quattro box ai civici 16 e 18. In via Giangrandi, al civico 11 (due box auto) e al civico 2 (due box auto); in via Paolo Costa, divieto nel box auto all’intersezione con via Bertucci e in via Bertucci nello stallo all’angolo con corso Garibaldi.

Venerdì 27 maggio, dalle 16 alle 24, divieto di circolazione per i veicoli a motore eccetto quelli dei residenti, i mezzi di soccorso e di emergenza nelle vie: Anconetano, Giangrandi, San Bernardo, Montalto, Sant’Ippolito, della Croce, Fadina, Sarti, Emiliani, Mons. Battaglia, Seminario, Pezzi, Paolo Costa, Acquatino, Marini, vicolo Cannone, piazza San Francesco, corso Garibaldi (da via XX Settembre a piazza San Francesco), via Bertucci, piazzetta Carlo Zauli, via XX Settembre. Obbligo di svolta a sinistra per chi proviene da vicolo Diavoletto e vicolo Santo e via XX settembre all’intersezione con via Laderchi. Obbligo di svolta a destra per chi proviene da via Micheline, via Naviglio (all’intersezione con via XX Settembre), via Laderchi (all’intersezione con via XX Settembre). Istituzione del doppio senso di circolazione per i residenti, i mezzi di soccorso e di emergenza nelle vie Manara, Tomba, XX Settembre e Laderchi. Obbligo di andare diritto eccetto residenti da via Naviglio all’intersezione con via Tomba e da via Naviglio all’intersezione con via Manara.

Sabato 28 maggio, dalle 15 alle 24, divieto di transito con chiusura strada e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli a motore in via della Croce dal civico 14 (entrata Rione Nero) fino all’incrocio con piazza San Francesco.