L’Unione della Romagna Faentina comunica che per il giorno 3 gennaio 2024 la chiusura della Strada Provinciale 306 al km. 22+550 (Via Breta), dalle ore 8.00 alle ore 13.00, per lavori di ripristino della condotta stradale.

Per consentire il completamento dei lavori, dalle ore 13.00 del 3 gennaio alle ore 18.00 del 4 gennaio verrà istituito sul medesimo tratto stradale un senso unico alternato con semaforo.