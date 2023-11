Raccolta rifiuti: correttivi dal prossimo anno per il sistema della differenziata

Ci saranno correttivi nel sistema di raccolta rifiuti a Faenza dal prossimo anno. In accordo con Hera infatti il Comune di Faenza introdurrà delle modifiche per venire incontro alle esigenze e alle proteste dei cittadini su alcune modalità che in questi mesi hanno funzionato meno, dando vita a malcontento e a due petizioni. Nonostante questo, però, palazzo Manfredi considera questi mesi di differenziata estremamente positivo, anche perché le percentuali sono aumentate del 16%, portando la città a raggiungere il 76,4%. L’obiettivo è di raggiungere l’84% di differenziata nel 2027.