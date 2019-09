Un punto di riferimento per cittadini, partite Iva e aziende, con un orario di apertura più ampio, per ricevere offerte e informazioni sulle forniture di gas e luce. È lo sportello del Gruppo Hera a Faenza, che riaprirà il 26 settembre in Via Zaccagnini 14, dopo uno spostamento temporaneo di circa 3 settimane presso la sede operativa di via della Boaria per consentire lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione.

Per agevolare il trasferimento di tutte le attività e materiali, lo sportello di via della Boaria martedì 24 settembre sarà aperto al pubblico solo al mattino dalle 8.30 alle12.30, mentre sarà chiuso il pomeriggio e per tutta la giornata del 25 settembre.

Il rinnovato punto di contatto in centro città sarà inaugurato mercoledì 25 settembre alla presenza del Sindaco Giovanni Malpezzi e del Responsabile Customer Relationship Management di Hera Comm Marco Impiglia e sarà a disposizione dei clienti da giovedì 26 settembre.

Con quello di Faenza il Gruppo Hera inaugura in Romagna il primo sportello con il nuovissimo layout, con un’area d’attesa più grande e confortevole. Anche l’orario di servizio è più ampio di ben 10 ore, con un’ora in più al mattino e l’apertura estesa al sabato mattina, per agevolare chi lavora. I nuovi orari, in vigore dal 26 settembre compreso, saranno: dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì e il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Inoltre, allo sportello i clienti avranno la possibilità di vedere dal vivo i prodotti, esposti all’interno del negozio, che compongono la gamma “soluzioni innovative” che rispondono concretamente all’esigenza del contenimento dei consumi e alla sostenibilità ambientale: tra queste Hera Led, Hera Thermo e Hera ContaWatt.

Così la multiutility conferma l’attenzione al radicamento sul territorio. La relazione con la comunità locale è, infatti, uno dei punti di forza dell’azienda: solo in Romagna, attraverso la propria società commerciale, conta quasi 500mila clienti e una trentina di sportelli a servizio dei cittadini.

Hera Comm propone offerte luce e gas per le esigenze di tutti, con soluzioni innovative per ridurre i consumi e risparmiare. Alla rete di sportelli della regione, inoltre, il Gruppo Hera affianca un call center dedicato, una piattaforma web e una app (My Hera) che consentono di gestire le forniture comodamente da casa ma anche di ottenere utili consigli sul risparmio energetico: tutti canali di contatto molto apprezzati dai clienti.

“Con la riapertura di questo sportello a Faenza, completamente rinnovato e con un orario molto più ampio – ha dichiarato Marco Impiglia, Responsabile Customer Relationship Management di Hera Comm– il Gruppo Hera desidera essere sempre più vicino ai propri clienti garantendo loro servizi di qualità in uno spazio pensato per essere sempre più confortevole”.