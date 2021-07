Formazione sartoriale specializza, una sinergia tra pubblico e privato per combattere la violenza di genere e favorire l’indipendenza di donne che si trovano in una situazione di fragilità sociale, nasce “RicuciAMO” da un’iniziativa della Romagna Faentina con l’Assessore Milena Barzaglia in prima fila nell’ideazione del progetto. All’evento del 23 luglio a Villa Abbondanzi anche la Ministra Elena Bonetti e la stilista Elisabetta Franchi.