Cambio al vertice della FIM CISL Romagna, dove Riccardo Zoli è stato eletto segretario generale, affiancato dalla giovane Alice Strada sindacalista che lavora sul territorio di Rimini, e Pierluigi Orlandi, delegato Fim presso Aweta sistemi.

Presente all’elezione anche la segretaria nazionale FIM CISL Giovanna Patrasso. Riccardo Zoli, nato a Forlì nel 1977 ha iniziato la sua carriera da sindacalista all’interno della Bonfiglioli riduttori spa, dove dal 2008 è stato eletto RSU per la CISL. Divenuto sindacalista a tempo pieno dal 2016 è stato prima eletto nel consiglio generale della FIM CISL Romagna e dal 2019 eletto nella Segreteria dei metalmeccanici CISL della Romagna.

“Come FIM CISL Romagna siamo un gruppo coeso e giovane, attento alle esigenze del territorio romagnolo e questo sta dando i suoi frutti, visti gli ottimi risultati ottenuti dalla nostra categoria nelle ultime elezioni RSU avvenute in alcune aziende (Sampierana CNHI) e la prosecuzione delle trattative per i rinnovi contrattuali in aziende importanti, come Marcegalia Ravenna spa”.

“Vogliamo essere un punto di riferimento per i lavoratori, offendo competenza ed aiuto nel risolvere i problemi nati in contesti lavorativi. Per questo puntiamo da sempre molto sulla formazione dei nostri sindacalisti e soprattutto dei delegati aziendali. E’ fondamentale per una categoria come la nostra, rinnovarsi sempre, accogliendo nuove persone e nuove sfide e impegnandoci in percorsi di formazione interni”.