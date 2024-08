Vendemmia pronta a partire ma manca la manodopera. E l’ordinanza sulle ore calde non aiuta

La vendemmia in Emilia-Romagna potrebbe iniziare in anticipo, già questa settimana per le produzioni più precoci. Tutto dipenderà dalle temperature dei prossimi giorni. Se il caldo sarà eccessivo, la maturazione dell’uva rallenterà. La quantità dell’uva disponibile dovrebbe comunque aumentare. Si stima un aumento del 10% su base regionale. L’anno scorso fu in questo senso un anno negativo, al di sotto della media dell’ultimo periodo. Anche la prossima vendemmia, però, non sarà esente da problemi.

Contemporaneamente la Cgil però denuncia contratti irregolari e scarso rispetto delle norme su salute e sicurezza in agricoltura.