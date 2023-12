La scuola comunale d’arte Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo, gestita dall’associazione Labart, promuove in questo periodo natalizio alcuni appuntamenti speciali per adulti e bambini.

Nel pomeriggio di domenica 17 dicembre si terrà il workshop gratuito per adulti “Letterine di puntasecca”. Sarà possibile realizzare la propria cartolina con l’antica tecnica della stampa calcografica, partendo dal disegno e dall’incisione della lastra fino all’inchiostratura e alla stampa. I materiali saranno messi a disposizione della scuola, si consiglia di portare un grembiule. Il workshop si svolgerà su due turni: 14.30-16 e 16-17.30.

Il 23 dicembre e il 4 gennaio si terranno invece due laboratori, sempre gratuiti, per i più piccoli: a dicembre “L’albero magico” per la realizzazione di decorazioni natalizie d’autore; a gennaio “La Befana vien di notte” per confezionare assieme calze d’arte. I laboratori si articoleranno in un turno mattutino per le scuole materne (10-11-30) e uno pomeridiano per le scuole elementari (16-18).

Inoltre, la scuola Ramenghi promuove un mini corso d’arte per bambini che si svolgerà il 27, 28 e 29 dicembre e porterà i piccoli artisti a realizzare una ghirlanda naturale, una lanterna di San Silvestro e un allegro piatto di Natale. Le tre lezioni, al costo di 50 euro, si articoleranno anch’esse in un turno mattutino per le scuole materne (10-11-30) e uno pomeridiano per le scuole elementari (16-18).