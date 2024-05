La rassegna Cena & Concerto di Monte Brullo, dopo alcune date primaverili, riparte mercoledì 29 maggio con l’arrivo della storica band dei Nomadi, che festeggia quest’anno i suoi 60 anni di attività. alla pari oramai con i Rolling Stones, con un disco che celebra la storia del gruppo.

Si prosegue il 5 giugno con il giornalista Marino Bartoletti intervistato e premiato da Giordano Sangiorgi e l’Omaggio a Lucio Dalla, Franco Califano e

ai grandi cantautori del pianista Marcello Romeo, insieme alle voci di Milena Mingotti e altre cantautrici. Il 12 giugno ospite la grande storia dei Matia Bazar, con Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, i due big che portano avanti i 40 anni di storia del gruppo musicale genovese.

Il 10 luglio farà tappa il Romagna Voice in Tour , una esclusiva di Materiali Musicali in collaborazione con Ridens: il Romagna Voince in Tour è composto dai quattro protagonisti locali della trasmissione televisiva The Voice Senior: Sonia Davis, John Calzolari, finalisti all’ultima edizione, e Roberta Cappelletti e Vittorio Bonetti, finalisti all’edizione dello scorso anno.

Sarà una lunga serata di hit nazionali e internazionali interpretate dalle “migliori voci di Romagna”.

La direzione artistica delle Cene & Concerto è a cura di Valerio Cambiuzzi di Monte Brullo e Casa della Musica.