Recovery Fund: in agricoltura saranno finanziabili progetti attenti all’ambiente e alla qualità dei prodotti

Saranno oltre 15 miliardi i fondi aggiuntivi messi a disposizione dalla Commissione Europea per il Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale grazie al Recovery Fund. Nel complesso, fra il 2021 e il 2027 saranno quindi 90 i miliardi destinati al settore. Finanziamenti che secondo le associazioni di categoria saranno indispensabili per colmare il ritardo che l’agricoltura italiana sconta nei confronti di altri paesi europei, come Francia e Spagna. Per intercettare i fondi aggiuntivi, però, sarà necessario impostare determinati progetti. A spiegare le condizioni da rispettare è stata l’Onorevole Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in visita a Faenza insieme al Ministro Federico D’Incà nei giorni che hanno preceduto le elezioni