Ravennolandia anima il parco Teodorico: festa per i bambini dei servizi pre e post scuola

Il parco di Teodorico sabato 25 maggio ospiterà Ravennolandia, la festa di fine anno scolastico del servizio di pre-post scuola, organizzata dalla Cooperativa Progetto A che gestisce i servizi di pre post scuola del Comune di Ravenna. “Naturalmente Ravenna” il titolo scelto per l’edizione di quest’anno per riflettere il percorso alla scoperta della natura portato avanti dai bambini in questi mesi. La festa, in programma dalle 15 alle 18, sarà un’occasione per mostrare i lavori eseguiti insieme agli educatori e sarà animata da giochi e attività laboratoriali.