Aperto il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Faenza

Ha aperto le porte al pubblico martedì 17 dicembre il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Faenza, diventato definitivamente operativo dopo l’inaugurazione dello scorso mese. All’interno della nuova struttura una realtà particolarmente diversa per gli utenti del reparto, che assicura privacy e conforto, qualità delle cure che il vecchio pronto soccorso non poteva garantire. All’esterno, nel parcheggio, una viabilità completamente rivoluzionata, che in questo primo giorno ha creato non poche difficoltà a chi ha utilizzato il parcheggio ma si spera che in pochi giorni tutto possa rientrare nella norma