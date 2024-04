“Il 21 aprile alle ore 11,00 presso il parco di via Giannello, a Fornace Zarattini e, a seguire, alle ore 11,30 in via Lago di Bolsena, a Ravenna procederemo alla semina di piante in grado di creare nuovi Habitat per le api.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al progetto di BEE THE FUTURE, dichiara Barbara Monti, Presidente di Slow Food Ravenna Aps.

L’evento è organizzato da Slow Food Ravenna Aps in collaborazione col Consiglio Territoriale Area Centro e il Comitato Cittadino di Fornace Zarattini (per l’area di competenza) e col patrocinio del Comune di Ravenna.

Saranno presenti l’Assessore al verde pubblico del Comune di Ravenna Igor Gallonetto, il Presidente della Circoscrizione Prima Valeriano Savoia e la Presidente di Slow Food Ra Aps Barbara Monti.

Bee the Future è un progetto ideato nel 2018 da Eataly, Slow Food, Arcoiris e l’Università di Palermo con l’obiettivo di salvaguardare le api e gli altri insetti impollinatori attraverso la semina di fiori amici delle api.

Negli ultimi cinquant’anni le api sono diminuite in tutto il mondo.

Bee the Future va in città è la seconda fase del progetto e riguarda un movimento di Città e Cittadini Resistenti. Gli spazi urbani con prati, giardini, sponde di fiumi e aree incolte sono luoghi ottimali per gli impollinatori. Con l’aiuto di tutti potremo arricchire ancora una volta il verde urbano creando delle oasi di rispetto in città.

Le api e gli impollinatori hanno un ruolo cruciale per il pianeta, per la tutela della biodiversità e per l’agricoltura. Sono parte integrante del nostro sistema alimentare, perché impollinano le piante coltivate che finiscono come cibo sulle nostre tavole. Slow Food vuole celebrare l’importanza di questi piccoli insetti e il loro ruolo cruciale per la salvaguardia della biodiversità.

Le api hanno bisogno del nostro e vostro aiuto: dateci una mano!”

Slow Food Ravenna