È un premio in Mosaico il riconoscimento offerto dall’associazione Il Cerbero che sarà dato dai rappresentanti dell’Amministrazione Pubblica di Ravenna agli stabilimenti balneari e agli imprenditori che si sono impegnati nella promozione turistica-culturale della costa romagnola, sposando l’iniziativa “Mosaico in tour”, i laboratori di mosaico in spiaggia, durante l’estate 2023. L’evento si svolgerà giovedì 15 febbraio al Pala de Andrè di Ravenna nell’ambito della Fiera Imprese Balneari.

In occasione della Fiera Imprese Balneari di Ravenna, tradizionale appuntamento di inizio stagione turistica negli spazi del Pala de Andrè, denso di appuntamenti e incontri rivolti alle attività balneari, turistiche e dei pubblici esercizi, si svolgerà giovedì 15 febbraio 2024 alle 11.00 la premiazione degli imprenditori che hanno ospitato i laboratori di mosaico dell’iniziativa “Mosaico in tour” durante l’estate 2023, organizzata dall’associazione culturale Il Cerbero.

Alla premiazione saranno presenti: la Senatrice Marta Farolfi, il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, l’assessore all’urbanistica all’edilizia privata del Comune di Ravenna Federica del Conte, per la Coop Bagnini di Ravenna Maurizio Rustignoli, il presidente Sapit Ravenna l’avv. Riccardo Sabadini.

Il premio consiste in un Mosaico che simboleggia gli stabilimenti di qualità e che premia gli esercizi turistici, lungo la Riviera romagnola, che hanno ospitato nella scorsa estate i laboratori di Mosaico in tour offrendo ai propri clienti un momento di intrattenimento estivo e un assaggio di cultura del luogo, promuovendo il mosaico, cioè l’arte musiva che individua l’identità culturale di Ravenna nel mondo intero, sotto l’ombrellone.

L’associazione Il Cerbero ha ideato questo riconoscimento ufficiale per sottolineare un’attività di offerta turistica che colloca gli imprenditori coinvolti, in quel segmento di operatori attivi nella promozione turistica caratterizzata dal legame tra spiaggia, mare e offerta culturale, dimostrando sensibilità e attenzione alla cultura.

I laboratori di “Mosaico in tour”, giunti alla 17a edizione, nascono da un’idea della mosaicista Silvana Costa e hanno un grande successo. Come un’officina su quattro ruote portano in spiaggia e nei campeggi, i corsi di mosaico organizzati con insegnanti, strumenti professionali, artisti e tessere di vetro colorato.

Elenco degli stabilimenti che saranno premiati:

1. Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA Luigi Ialacci

2. Bagno Bolognino, Punta Marina Terme, RA Valeria e Maurizio Rustignoli

3. Bagno Gallanti, Pomposa, FE Paola Gallanti

4. Bagno Mi.Ma, Milano Marittima, Cervia, RA Danile Plazzi

5. Bagno Conti, Cesenatico FC Matteo Razzani

6. Bagno Dombachi, Pinarella, Cervia, RA Daniele Casadei

7. Piazza Vivaldi, Lido Adriano, RA Gianni De Lorenzi

8. Bagno Tiziano Punta marina Terme, RA Luca Rosetti

9. Bagno Milano, Lido di Savio, Ravenna, RA Paola Zavatta

10. Bagno Nettuno Lido di Savio, Ravenna, RA Enrico Sorci

11. Bagno Nautilus, Punta Marina Terme, RA Matteo Francia

12. Bagno Stefano, Pinarella, Cervia, RA Luca Andreucci

13. Bagno Holiday, Milano Marittima, Cervia, RA Elena Saviotti

14. Bagno Tre Stelle, Pinarella, Cervia, RA Mattia Dell’Amore

15. Piomboni Camping Village, Marina di Ravenna RA Luca e Paola De Laurentis

16. Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa FE Giacomo Barioni

17. Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE Bruno di giacomo