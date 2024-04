Un appuntamento fisso da ormai 8 anni per il settore propaganda del nuoto sincronizzato che, sotto la guida ormai esperta della società organizzatrice a nome SWIMFIT, in data 7 aprile 2024 nella piscina comunale G. Gambi di Ravenna si appresta ad ospitare una giornata di grande impegno che non mancherà di regalare spettacolo ed emozioni al pubblico che affollerà le tribune dell’impianto sportivo ravennate.

L’acqua della piscina bizantina vedrà coinvolte infatti quasi 700 atlete/i di età compresa tra i 6 ed i 25 anni, appartenenti a 22 società provenienti da 5 diverse regioni italiane che si esibiranno in 305 esercizi totali che si susseguiranno a ritmo di musica a partire dalle 8 di mattina fino a chiudere con le premiazioni della giornata nel tardo pomeriggio.

Il programma della manifestazione prevede l’inizio della gara alle ore 8 con le prime esibizioni individuali della categoria Giovanissime per poi proseguire con le altre tipologie di esercizi aumentando via via l’età delle sincronette e con essa la difficoltà delle routine.

L’impianto sarà aperto al pubblico che potrà godere di questo affascinante sport, fatto di coreografie coinvolgenti ed elementi acrobatici sempre più complessi.

La società Swimfit non vede l’ora di accogliervi e vi aspetta numerosi per questo evento imperdibile!