Febbraio è un mese di grande operatività per Ravenna Incoming. Un periodo di fiere importanti a livello europeo, a cui il Consorzio partecipa, negli stand regionali coordinati dall’APT Emilia-Romagna, per promuovere Ravenna e le sue eccellenze turistiche, culturali ed enogastronomiche nel nostro Paese e nel mondo.

Ad inizio del mese, la presenza più significativa è stata quella alla BIT di Milano, la “storica” Borsa Internazionale del Turismo, che dopo alcuni anni di relativo appannamento sembra vivere un nuovo momento di crescita. “A Milano abbiamo registrato un fervore che mancava da anni, e abbiamo lavorato davvero molto, con interlocutori sia italiani che stranieri. Speriamo che questa semina dia buoni frutti per la nostra città e per il territorio ravennate in generale”, racconta Francesca Ferruzzi, direttrice di Ravenna Incoming.

Le stesse prospettive sono alla base della seconda fondamentale fiera di febbraio, in corso fino a domani, domenica 18, al “Messe Munchen Gmbh” di Monaco di Baviera. Il quartiere fieristico della metropoli bavarese è la sede della “F.re.e.”, l’annuale appuntamento dedicato al turismo che rappresenta da decenni uno dei momenti di scambio fondamentali a livello europeo: ed è particolarmente importante per il turismo romagnolo, vista lo storico rapporto che esiste – fin dal dopoguerra – fra la nostra riviera e il turismo tedesco.

Anche a Monaco, Ravenna Incoming è presente con un proprio corner e personale del Consorzio all’interno dello stand di APT Emilia-Romagna: E anche dalla Baviera, la speranza è quella di tornare con centinaia di contatti utili, da trasformare poi in arrivi futuri in città…