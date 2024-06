Esce bocciato il mare dell’Emilia-Romagna della guida “Il Mare più bello 2024”.di Legambiente e Touring Club Italiano, che assegna le ‘Vele Blu’, da una a cinque, a seconda della qualità. I lidi di Ravenna e quelli di Comacchio sono le località della Regione che escono meno male da questa rilevazione con tre vele su cinque.

Due vele, invece, per Cervia, Rimini, Cesenatico, Misano Adriatico, Bellaria e Riccione.

Una sola vela per Cattolica.

Le Vele valutano le caratteristiche ambientali e la qualità dell’ospitalità. I parametri sono uso del suolo, degrado del paesaggio, biodiversità, attività turistiche; stato delle aree costiere; mobilità; acqua e depurazione; energia; rifiuti; iniziative per la sostenibilità; sicurezza alimentare e produzioni tipiche di qualità; mare, spiagge e oltre; struttura sociale e sanitaria.