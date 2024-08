Ravenna Incoming organizza per domenica 1 settembre, con partenza alle 9, il “Trekking Urbano Teodoriciano”: un’insolita visita guidata alla città per scoprire la Ravenna dell’età di Teodorico. Un tour che nasce dalla volontà di promuovere un’esperienza turistica al di fuori dei canoni classici delle visite guidate.

A partire dal 493 d.C. Ravenna visse uno dei capitoli più importanti e significativi della sua storia. A seguito della conquista da parte dei Goti, popolazione germanica orientale di fede ariana, guidati da Teodorico il Grande, la città si arricchì di nuovi edifici istituzionali e religiosi senza sovvertire quelli presenti, nella volontà di far convivere la sua fede con il rito ortodosso.

Questo tour desidera mettere in luce un passato latente intrinseco nel tessuto urbano e culturale ravennate, che le dominazioni successive hanno cercato di celare. Il percorso prevede l’ingresso a quattro monumenti, due dei quali patrimonio UNESCO. Iniziando dal più famoso e leggendario, il Mausoleo di Teodorico, unico nel suo genere; ci si dirigerà in seguito verso il centro storico, ammirando prima il “Palazzo di Teodorico”, situato accanto alla Basilica palatina di San Martino in Tours (oggi Sant’Apollinare Nuovo) e successivamente il Battistero degli Ariani.

Dopo una pausa al Mercato Coperto per una merenda con le delizie della tradizione gastronomica romagnola, si proseguirà poi verso l’ultima tappa del Trekking, il Museo Nazionale di Ravenna, dove sono custodite importanti testimonianze del passato ravennate.