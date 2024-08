L’Ironman cervese Andrea Pelo Di Giorgio, noto per le sue imprese sportive, tra cui ricordiamo la Pola – Cervia a nuoto nel 2021 e la Cervia – Venezia nel 2022, torna con una grande sfida aperta a tutti: una nuotata collettiva di 1000 Km, per donare fondi a alla associazione Sea Shepherd per supportare la campagna “Ghostnet”, per la pulizia del mare. È iniziata sabato mattina la grande sfida davanti al Bagno Cerviamare, e si concluderà il 1 settembre.

Sarà possibile recarsi direttamente allo stand registrarsi e iniziare a nuotare con Pelo tra le tre grandi boe gialle, collocate proprio davanti al bagno Cerviamare. La sfida è aperta a tutti, e ad ogni Km, 3 euro, verrano donati alla associazione Sea Shepherd.

L’iscrizione è gratuita e verrà fornito a tutti i partecipanti kit, e boa di sicurezza.