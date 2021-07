Ravenna Holding presenta il primo report di sostenibilità: in futuro investimenti “green” e nei servizi idrici

Un utile netto superiore ai 14 milioni di euro che migliora di oltre 2 milioni il budget. Sono i risultati del bilancio 2020 di Ravenna Holding presentati gli scorsi giorni in conferenza stampa. La società ha presentato però per la prima volta nella serata di venerdì anche il report di sostenibilità , una rendicontazione non solo finanziaria sugli ultimi 9 anni. Quasi un decennio analizzato anche dal Laboratorio Servizi Pubblici Locali di Ref Ricerche. Una doppia analisi che, oltre a tracciare un bilancio dell’operato della holding sotto la guida di Carlo Pezzi, pone le basi per il futuro. Sarà Mara Roncuzzi la nuova presidente e amministratrice delegata di Ravenna Holding.