Nei giorni scorsi il Prof. Giovanni Molari già direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari è stato eletto nuovo Rettore dell’Università di Bologna.

Sulla notizia interviene il sindaco di Faenza Massimo Isola. “l’elezione di Giovanni Molari al vertice dell’Alma Mater è un’ottima notizia per Faenza” afferma il sindaco. “Come direttore del dipartimento di Scienze Agro-Alimentari ha guidato lo sviluppo del corso di laurea in Viticoltura ed Enologia dell’ateneo bolognese presso il polo di Tebano, punto di eccellenza regionale e nazionale della ricerca e dell’innovazione in enologia e frutticoltura. Da sempre promotore delle esperienze universitarie policentriche virtuose, il Prof. Molari conosce perfettamente le potenzialità del polo di Tebano, la cui forza è in primo luogo la stretta sinergia tra l’attività universitaria e gli enti di ricerca pubblico-privato a servizio delle imprese.

Il presidente della Regione Bonaccini si è già detto pronto ad affiancare e sostenere il Comune nei suoi progetti di sviluppo del polo vitivinicolo di Tebano ad iniziare dalla realizzazione di una nuova cantina. Con il nuovo rettore, a cui formulo i migliori auguri di buon lavoro, sappiamo di poter contare su un altro interlocutore privilegiato e attento”.