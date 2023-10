“In data odierna la società Fosso Ghiaia, visti gli atti depositati dal Comune e da Ravenna FC, ha rinunciato ad ogni richiesta in sede cautelare. Dopo aver dedotto che vi erano evidenti illegittimità e un danno grave ed irreparabile la società Fosso Ghiaia ha dunque contraddittoriamente allo stato cambiato opinione. Ravenna FC prende atto e ribadisce che ha agito in piena legittimità e che resta in attesa della conclusione del processo prevista per il prossimo anno”