Continuano gli appuntamenti del Centro per le famiglie della Bassa Romagna dedicati alle neomamme, in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento al seno (Sam). Giovedì 5 ottobre, dopo un incontro in biblioteca dedicato a genitori in attesa e neogenitori sull’alimentazione in gravidanza e in allattamento, le partecipanti hanno tenuto un piccolo flash mob nella piazza del Pavaglione per promuovere le buone pratiche con i neonati.

Il tema della Sam 2023 riguarda il rapporto tra allattamento e lavoro e spiega quanto siano importanti per allattare il congedo retribuito, il sostegno sul posto di lavoro e le nuove normative sulla genitorialità. Vengono chiamati in causa i governi, i decisori politici, i datori di lavoro, le comunità e i genitori, ognuno a seconda del proprio ruolo nel supportare le famiglie e nel realizzare condizioni compatibili con l’allattamento nel contesto lavorativo.

Il calendario completo degli appuntamenti della Sam è disponibile al link https://www.labassaromagna.it/Novita/Comunicati-stampa/Gli-appuntamenti-in-Bassa-Romagna-per-la-Settimana-mondiale-per-l-allattamento-materno