La musica, il ritmo, i colori, le evoluzioni, l’animazione. Ravenna si appresta ad essere travolta dall’allegria della prima edizione del Marching Band Festival promosso dal Comitato Spasso in Ravenna in collaborazione con l’amministrazione comunale in occasione dei venerdì estivi in centro. Domani si apre “Ravenna BANDA di Sera”, una rassegna che si spera possa divenire un vero e proprio punto di riferimento annuale per tutti i cittadini ed i visitatori della città fungendo da nuovo elemento attrattivo ed aggregativo.

Dalle ore 21, appuntamento in via Argentario, angolo via Cavour, da dove prenderà il via il corteo della marching band Cambria Funky Style che porterà il suo sound in giro per la città. Energica street band nata all’interno dell’associazione Be Diesis, realtà toscana costituita per diffondere e promuovere la cultura musicale legata al mondo delle marching band. Da San Remo al Gran Premio del Bahrein, i Cambria diffondono la loro passione per la musica on the road e domani saranno accompagnati dalle evoluzioni degli atleti di parkour dell’asd ravennate Shine. Questo il percorso dei Cambria Funky Style: partenza da via Argentario, via Galla Placidia, via Gamba, piazza Marsala, via Salara, via Pasolini, Via Mordani, via Matteotti, piazza XX Settembre, via G. Rasponi, arrivo ed esibizione in piazza Kennedy. Il colore della serata è il ROSSO e tutti gli esercizi commerciali lungo il percorso sono invitati a colorare di rosso le loro vetrine o i loro punti vendita per rendere ancora più coinvolgente la serata.

Ogni serata la band coinvolta percorrerà un itinerario diverso interessando così tutto il centro storico. La direzione artistica della manifestazione è stata curata da Marco Carone, in collaborazione con Diego Occhiali dell’associazione TUMM Ets.

Dopo l’esordio con i Cambria Funky Style, la rassegna proseguirà il 22 luglio con il samba dei Bloko Intestinhao che partiranno da Borgo San Rocco e arriveranno fino a piazza San Francesco (colore della serata arancione). Venerdì 5 agosto invece, l’afro-urban dei Lokomotive, con partenza dai Giardini Speyer, esibizione in piazza del Popolo ed arrivo a Porta Adriana (tema il colore giallo).

L’intero Marching Band Festival è un’idea del Comitato Spasso in Ravenna, frutto a sua volta dell’iniziativa delle associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, con il contributo del Comune di Ravenna e il sostegno de La Cassa di Ravenna.