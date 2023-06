Domani, giovedì 8 giugno, alle 20.30 nel parco del museo Classis, torna la rassegna a cura del Punto Lettura Classe.

Nato due anni fa da un’assemblea pubblica e supportato da Assessorato alla Cultura-Comune di Ravenna, Associazione Amici di RavennAntica, Istituzione Biblioteca Classense e Comitato Cittadino di Classe, il Punto Lettura è un’esperienza di cittadinanza attiva che sta diventando un punto di riferimento per la comunità di Classe, offrendo un servizio di prestito libri per grandi e piccoli e organizzando letture e incontri grazie al prezioso lavoro di volontarie e volontari e al supporto e coordinamento delle istituzioni coinvolte.

Giunta alla seconda edizione, la rassegna Incontriamoci: alla scoperta di opere e autori, prevede sei appuntamenti in un luogo di grande suggestione, il parco del museo Classis, per conoscere e dialogare insieme sulle opere di autori locali e non solo.

Di seguito il programma completo:

giovedì 8 giugno ore 20.30: Reading poetico, a cura di Rinascimento Poetico

venerdì 16 giugno ore 20.30: presentazione di “Blu di Persia con donne in nero”, di Pier Giorgio Carloni

venerdì 23 giugno: presentazione di “L’albero della libertà di Sorrivoli. Una comunità della collina cesenate al tramonto dello Stato Pontificio”, di Rossano Novelli e Pierino Petrucci

venerdì 30 giugno: conversazione su Ivan Franko e Lesja Ukraina, traduttori ucraini di Dante, a cura di Associazione Malva, Ucraini di Ravenna

venerdì 7 luglio ore 20.30: presentazione di “Donne che hanno costruito identità e relazioni”, a cura delle autrici Giancarla Tisselli e Laura Orlandini

giovedì 13 luglio: presentazione di “Legàmi” e incontro con l’autrice Donatella Di Bella.

Il primo appuntamento vede protagonista la poesia, con un reading a cura di Rinascimento Poetico, movimento spontaneo e inclusivo nato durante il primo lockdown da un’idea di Paolo Gambi, artista e performer, che si sta diffondendo in tutta Italia e all’estero.

In programma le letture a cura di dieci poeti e poetesse, che leggeranno sia poesie proprie che opere di altri autori, con il coinvolgimento anche di due poetesse ucraine dell’associazione MALVA.

Saranno presenti Paolo Gambi, fondatore di Rinascimento Poetico, Cristina Maioli, coordinatrice del movimento per l’Emilia Romagna e Alessandra Melandri, coordinatrice del movimento per la città di Ravenna e organizzatrice dell’incontro.

Rinascimento Poetico vuole essere uno spazio libero per poeti e poetesse di qualunque origine, convinzione o condizione sociale, uniti da un’unica convinzione: la poesia può salvare il mondo.

In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno all’interno del Punto Lettura, in via Classense 29.