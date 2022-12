Sabato 10 dicembre alle ore 18, il Caffè Letterario ospiterà Barbara Cotignoli. La pittrice massese presenterà la mostra pittorica ‘’Il mondo di Barbara’’ all’Ala d’Oro di Lugo. A introdurre la serata ad ingresso libero sarà Carmine della Corte.

Barbara Cotignoli (Faenza, 1969) vive e lavora a Massa Lombarda. Ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, allieva del pittore Umberto Folli. A Bagnacavallo ha seguito corsi di formazione in arti applicate, specializzandosi in ceramica, mosaico e stampa su stoffa, partecipando a numerose esposizioni alla Festa di San Michele. Per le Edizioni del Bradipo di Lugo ha interpretato con cinquanta acquerelli originali il numero 21 de “ Le parole colorate”; collabora inoltre con illustrazioni alla rivista “La Piê”. Presso la scuola “ Arti e Mestieri U. Folli ‘’ di Massa Lombarda continua a dedicarsi con originalità alla decorazione e scultura in ceramica.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri, Marco Sangiorgi e Carmine Della Corte con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico. Sarà possibile cenare all’interno dell’Hotel a partire dalle ore 19:30 e riservare il posto nella Sala Conferenze.