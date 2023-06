Negli ultimi 10 anni Molducci non si accorse mai degli ingenti prelievi del figlio sui suoi conti corrente

Il dottor Molducci voleva denunciare il figlio per i milioni di euro rubati dal patrimonio familiare. Nuova udienza in tribunale a Ravenna del processo per la morte del dottor Danilo Molducci.

Sul banco dei testimoni gli avvocati dello studio Zauli, incaricato dal dottor Molducci, all’inizio del 2021, di verificare le attività economiche ritenute non legittime del figlio Stefano sui propri conti correnti, un’operazione necessaria per poi valutare che tipi di provvedimenti legali intraprendere. Un’esame che però non fu completato a causa del decesso del medico il 28 maggio 2021, all’età di 67 anni.

Prima della morte, furono diversi comunque i colloqui e gli incontri che i legali dello studio Zauli ebbero con il proprio cliente, soprattutto per accertare la situazione e le accuse dell’uomo, abbastanza per avere un quadro generale della situazione, farsi un’idea di quanto accaduto e iniziare ad impostare la ricerca su forti elementi coi quali presentare denuncia. A specifica domanda del presidente della corte Michele Leoni, infatti, l’avvocato Carlo Zauli si è detto convinto che il figlio avesse effettivamente rubato il denaro come accusava il genitore.