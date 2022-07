“Prenderà il via il 29 luglio, con termine il 2 agosto, l’ormai tradizionale festa della Lega Romagna in piazza dei Salinari a Cervia-Milano Marittima.” – L’annuncio dal deputato Jacopo Morrone in una nota sui social.

“Anche quest’anno il clou dell’estate è a Cervia-Milano Marittima alla nostra festa con un programma sfavillante dove si alterneranno opinionisti, politici e altre personalità. Domenica 31 imperdibile l’appuntamento serale con il segretario federale #MatteoSalvini. E poi ogni sera si potrà cenare con le note prelibate specialità romagnole della nostra cucina.”, – scrive Morrone.