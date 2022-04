Ravenna: Auto nel fosso due i feriti uno grave trasportato a Cesena | VIDEO

Verso le ore 11,45 sulla Reale all’altezza dell’incrocio con via Canala un auto è finita nel fosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 con due ambulanze e la Polizia Stradale per la gestione del traffico che si è nel frattempo congestionato. I Vigili del Fuoco hanno estratto due persone dall’auto una di questa in gravi condizioni è stato trasportata con l’elimedica al Bufalini di Cesena. Le cause dell’incidente sono in via di accertamento.