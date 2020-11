Un raduno sul monte Fumaiolo nonostante le nuove norme anti covid. Presenti anche alcuni residenti in provincia di Ravenna nel gruppo di una ventina di persone che nella giornata di domenica aveva organizzato un raduno sull’Appenino, nel comune di Verghereto. Tutti i partecipanti provenivano da fuori territorio: dalla provincia di Ravenna, di Forlì-Cesena, qualcuno anche dalla Toscana, nonostante il passaggio in zona rossa della regione. All’arrivo dei carabinieri, tutti sono quindi stati multati con una sanzione di 400 euro per aver violato il divieto di uscire dal proprio Comune. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il raduno sarebbe stato organizzato proprio come forma di protesta contro le nuove norme.