Raccolta differenziata: Ravenna pronta a raggiungere in anticipo il traguardo del 79%

Il Comune di Ravenna è pronto a raggiungere, in anticipo, il traguardo del 79% di raccolta differenziata. Nel 2023 la comunità bizantina ha infatti toccato il 76% di rifiuti differenziati. Con l’introduzione del nuovo sistema anche in centro storico, le percentuali sono destinate a crescere. La percentuale del 79% era stata fissata come obiettivo per il 2027, ma sicuramente sarà superata negli anni precedenti.

Così, in sostanza, l’assessore Gianandrea Baroncini ha voluto rispondere all’interrogazione di Lista per Ravenna che riportava le critiche di alcuni cittadini al sistema di raccolta rifiuti in vigore sul territorio comunale.

Dal 2019 Ravenna ha introdotto in forma graduale la raccolta rifiuti porta a porta. Si era di fatto ormai raggiunto un modello non più sostenibile. Per anni, l’intera provincia è stata fanalino di coda in regione nei risultati della raccolta differenziata. 5 anni fa la percentuale di differenziazione si fermava al 56%.

Nel 2020 si raggiunse il 62%. Nel 2023 si è quindi passati al 76%, con l’obiettivo appunto di arrivare al 79% nel 2027.