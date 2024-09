Un tradizionale evento sportivo e solidale dichiara Charles ideato appunto dall’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo ODV in onore della sua cofondatrice, che a Ravenna nei suoi anni di vita si è sempre dedicata a favore di una migrazione inclusiva passando anche dalla solidarietà.

Ad accompagnare Tchameni, erano presenti il Comandante della Polizia Locale di Ravenna Dr. Andrea Giacomini che ne suo intervento ha dichiarato:

“La partecipazione al torneo da parte della Polizia Locale è motivo di orgoglio perché, oltre a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, consentirà di coltivare i valori di solidarietà e integrazione promossi dal Comune di Ravenna e dal Corpo. Vedere l’adesione da parte di numerose realtà del nostro territorio è incoraggiante e aggiunge al piacere sportivo della partecipazione, la soddisfazione di fare qualcosa per gli altri, con gli altri. Sarà divertente. E che vinca il migliore!! “

“Il torneo rappresenta i valori dell’integrazione e restituisce un segno di comunità aperta e accogliente, principi che per il centro di servizio per il volontariato sono fondamentali. Inoltre attraverso iniziative di questo tipo le associazioni hanno modo di lavorare in rete, insieme anche con altre realtà territoriali dimostrando il valore e la forza delle reti e del radicamento sul territorio. Così la referente di Ravenna per il centro di servizio per il volontariato ha commentato durante la conferenza stampa di questa mattina la Dottoressa Francesca Impellizzeri.

Mentre il Presidente del CSI Ravenna Alessandro Bondi si è espresso in queste dichiarazioni:

“Per noi è sempre un onore collaborare nell’organizzazione di questo torneo, perché per noi la promozione sportiva è dimostrare che lo sport può essere uno strumento di unione e di crescita per tutti. Grazie a questo torneo, ormai diventato un appuntamento fisso della nostra città di incontro e di scambio tra persone di culture diverse tra loro, cogliamo l’occasione di poter dare il nostro contributo nel promuovere l’integrazione, la coesione sociale e l’educazione ai valori attraverso il gioco del calcio.”

Erano presenti anche Anna Redavid di Cuore e Territorio; Gabriele Foschini della Compagnia Portuale di Ravenna; Maurizio Bartocci per ASD Punta Marina Terme; Maelle Gladis Nambou e Charles Styve Tchameni per Il Terzo Mondo ODV.

Per noi migranti, è un motivo di orgoglio organizzare ogni anno questa iniziativa con la compartecipazione del Comune di Ravenna, e il coinvolgimento delle istituzioni, sindacati, realtà del Terzo settore e del volontariato, mondo dell’imprenditoria in particolare aziende che fanno l’orgoglio del Porto di Ravenna e il singolo cittadino. Appuntamento dunque sabato 14 settembre dalle ore 15:00 presso il Campo Sportivo di Punta Marina. Ingresso offerta minima €5,00. Dopo le premiazioni un buffet multietnico sarà offerto dall’organizzazione.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto per la scolarizzazione dei orfani in Camerun e allo Sportello del Sorriso di Via Grado 30 di Ravenna che all’anno accompagna circa 400 famiglie indigenti del territorio. Ha concluso Tchienga

