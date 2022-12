Quattro video con Giacobazzi per parlare di mobilità sostenibile

Quattro video dedicati alla mobilità sostenibile dal Comune di Ravenna, con Giuseppe Giacobazzi protagonista, per condividere buone pratiche per creare una rete diffusa di mobility manager, in particolare nelle aree industriali e portuali. Per questo motivo i filmati, che verranno pubblicati a partire da martedì sui canali social della città, sono stati presentati allo stabilimento Versalis. Il sito ha infatti adottato una mobilità a basso impatto per l’ambiente. Pedonalità, ciclabilità, bus elettrici e la “città che vorrei” le quattro tematiche toccate nei video da Giacobazzi, paradossalmente divenuto famoso ironizzando proprio sugli spostamenti impossibili con l’auto a Ravenna . Il comico, alla proposta della collaborazione, aveva pensato ad uno scherzo.