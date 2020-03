Mercoledì 18 marzo 2020 si è tenuta, in modalità on-line, la proclamazione dei laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza.

I quattro nuovi laureati sono: Edoardo Palmieri, 23 anni, di Ravenna, che ha presentato una tesi dal titolo “Metodi analitici applicati alle acque”, svolta in collaborazione con Tentamus Agriparadigma S.r.l di Ravenna, Mario Rosati, 33 anni, di San Benedetto del Tronto, con la tesi “Studio delle performance di diversi design di piastre per filtropressa industriale”, in collaborazione con Aqseptence Group Srl di Lugo, Fabio Tarlazzi, 30 anni, di Fusignano, con la tesi “Formulazione di un prodotto verniciante per edilizia ed omologazione di un polimero in sospensione acquosa”, in collaborazione con Novacolor Srl di Forlì, e Anna Tazzari, 23 anni, di Lugo, con la tesi dal titolo “Valutazione e studio di lacche per finte pelli in PVC”, in collaborazione con Vulcaflex SpA di Cotignola.

Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questi lavori di tesi, in particolare le aziende che hanno ospitato i laureandi per i loro tirocini. Un ringraziamento particolare anche per essere riusciti a portare avanti il lavoro e le procedure burocratiche in questa difficile situazione che sta imponendo importanti sacrifici a tutti. Speriamo di poter incontrare presto, e soprattutto di persona, i neolaureati per una vera cerimonia di laurea, che si terrà non appena le condizioni sanitarie del Paese lo consentiranno, e auguriamo loro tutto il meglio per la loro futura attività professionale o di studio ulteriore.