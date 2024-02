Università: gli studenti preferiscono Ingegneria industriale e le facoltà del settore economico

È Ingegneria la facoltà preferita dagli studenti della provincia di Ravenna che decidono di iscriversi all’Università. Il dato emerge dalle statistiche raccolte dal Ministero riguardanti le iscrizioni agli atenei per l’anno accademico 2022-2023. Il 14% degli studenti ravennati che hanno deciso di continuare il proprio percorso di formazione in una qualche università italiana ha scelto Ingegneria industriale e dell’informazione. Per chi concluderà il percorso vi sarà un futuro verosimilmente nelle aziende produttrici di circuiti e sistemi elettronici, informatici, delle telecomunicazioni o dell’automazione industriale. Oppure potranno diventare ricercatori all’interno dello sviluppo industriale.