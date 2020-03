Il Consorzio AnimaLugo non lascia soli i cittadini lughesi in questo momento di difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo. Sono infatti numerose le attività del consorzio che si sono rese disponibili per la consegna a domicilio o che prevedono aperture solo su prenotazione per limitare gli spostamenti.

Tra le attività di bar, ristorazione e vendita di alimentari che effettuano servizio a domicilio ci sono la pasticceria bar Tazza D’Oro️ per i prodotti pronti (per prenotazione chiamare il numero 334 1420394 o consultare la pagina Facebook); Lug dla Rumàgna con la consegna di birre artigianali (prenotazioni su WhatsApp al numero 348 5228165); Boario Cafè & Bistrò solo per pranzo dalle 11.45 alle 15 (per prenotazione chiamare il numero 0545 900102); Lug – La Birreria del Pavaglione con la consegna a domicilio di birre in bottiglia e pasta fresca a partire da giovedì 19 marzo (prenotazioni al numero 333 4750066); Vineria Rossini (richieste al numero 329 3140439 o consultare la pagina Facebook); Ristorante Zambra (prenotazioni al numero 0545 288757 oppure 347 2316348 con WhatsApp); Ala d’Oro Hotel Ristorante solo a pranzo (prenotazioni al numero 0545 22388 o 340 8075018 con WhatsApp); Sfumature di Caffè (prenotazioni ai numeri 0545 26786; 345 9077620 o 345 9077640); L’Angolo dei Desideri – Casa del caffè con consegna a domicilio solo sul territorio di Lugo (prenotazioni al numero 0545 31423 o 338 1081248 con WhatsApp oppure scrivere a info@angolodeidesideri.com).

Crai La Fornace (telefono: 0545 33369) e Crai Pagliuti (telefono: 0545 22253) mettono a disposizione il servizio di consegna della spesa a domicilio tramite il sito craispesaonline.it.

Tante altre attività commerciali di AnimaLugo sono a disposizione dei clienti in caso di urgenze o con la possibilità di effettuare ordini da casa e successiva consegna. Foto Ottica Dino Marangoni è disponibile per necessità al 329 7635191; Rustichelli Color per gli artigiani del settore previa telefonata al numero 0545 22075. Inoltre, Profumeria Roseman è disponibile ai numeri 339 1374676 e 338 9063757, Profumerie Sabbioni dà la possibilità di acquistare online su Sabbioni.it e via mail shop@sabbioni.it (per informazioni scrivere via WhatsApp al numero 366 2343150); ️Profumeria Brunella disponibile sul sito www.profumeriabrunella.it e Flexi Dischi su www.flexidischi.com.

Per andare incontro alle esigenze di tutte le attività commerciali del Consorzio AnimaLugo sono in fase di studio nuove modalità per rendere un servizio ancora più utile a tutti i cittadini.

L’elenco viene aggiornato quotidianamente con le nuove offerte degli associati; per restare aggiornati è possibile seguire la pagina Facebook “Vivilugo”. La segreteria del Consorzio AnimaLugo resta attiva al numero 0545 011841.