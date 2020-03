È stata completata la riasfaltatura di un altro tratto della circonvallazione di Faenza, il tratto di viale Trento in direzione di Castel Bolognese che da via Carchidio arriva fin quasi a via Cimatti. I lavori rientrano all’interno del piano di bonifica e di messa in sicurezza della circonvallazione manfreda finanziato dal Comune di Faenza con 1 milione e 600 mila euro