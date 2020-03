Cuore e Territorio ha avviato una raccolta di donazioni per l’Ospedale Santa Maria delle Croci. Tutti possono contribuire ad aiutare il nosocomio ravennate nella lotta contro il covid-19.

“Un respiro per l’ospedale, segui il tuo battito e aiutati aiutandoci”, è questo il nome dell’operazione, della quale l’associazione spiega: “Anche l’Emilia Romagna, colpita duramente dall’emergenza ha bisogno di tantissime raccolte. Noi di Cuore e Territorio abbiamo avviato una raccolta fondi per l’Ospedale cittadino, per aiutare i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari. Vi chiediamo per sostenere i reparti dell’ospedale e la cardiologia, impegnati nell’affrontare l’epidemia, una donazione con bonifico bancario presso Cassa di Risparmio Ravenna – Iban IT02F0627013100CC0000027952 (causale: donazione per coronavirus) – da destinare alle esigenze sanitarie e sociali causate dalla diffusione del coronavirus: acquisto caschi respiratori per incrementare le potenzialità delle rianimazioni per salvare i casi gravi e degli strumenti tecnici per la salvaguardia del personale sanitario. Tante piccole donazioni possono fare la differenza. Si può donare anche direttamente presso la Sede legale, via Nino Bixio, n. 98 – 48121 Ravenna c/o dr.ssa Susanna Vernocchi”.