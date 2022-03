Inaugurata l’opera in ceramica dal titolo “L’artigiano che rappresenta Faenza” (Walter Bartoli e Adelmo Cornacchia, 2004), donata nel 2021 da Adriano Bartoli al Comune di Faenza, installata presso l’ITIP Bucci di via Nuova. Alla presentazione hanno partecipato Adriano Bartoli che ha donato la scultura, l’assessore alla Scuola, Martina Laghi, la consigliera con deleghe alla Provincia all’ Istruzione, Edilizia Scolastica e Patrimonio, Maria Luisa Martinez; per il Consiglio comunale il presidente Niccolò Bosi, il vicepresidente Massimiliano Penazzi e la dirigente dell’Istituto Bucci, Gabriella Gardini.