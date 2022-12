“Quattro lezioni non americane” a Bagnacavallo fra Italo Calvino e Dante

Torna il ciclo di lezioni di approfondimento dedicati ai grandi autori italiani a Bagnacavallo. Dopo la Summer School dello scorso anno dedicata a Dante, quest’anno “La Piazza Universale” promossa dal Comune di Bagnacavallo con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna si focalizzerà su Italo Calvino e sulle sue “Lezioni americane”.

Dal 14 al 17 dicembre quindi torneranno a Bagancavallo studiosi e dottorandi provenienti dall’Italia e dall’estero per un ciclo di incontri diretto da Domenico De Martino, Valerio Gigliotti, Carlo Ossola e Giacomo Jori, dal titolo “Quattro lezioni non americane”. Quest’anno vi sarà il coinvolgimento anche delle scuole del territorio. Venerdì 16 in programma due appuntamenti aperti al pubblico.