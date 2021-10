Il Lugo Vintage Festival torna in centro con l’edizione di ottobre di “Vintage per un giorno”, la manifestazione dedicata a capi d’abbigliamento vintage, modernariato, vinili, quadri, radio d’epoca e tutto quello che il mondo del passato può restituire per arricchire il presente del fascino della memoria. L’evento coinvolgerà le vie e le piazze del centro il 16 e il 17 ottobre con tante novità.

Il programma delle due giornate prevede nel centro storico il mercatino “Vintage per un giorno” con oltre 300 espositori dai quali sarà possibile acquistare abbigliamento, oggettistica, brocantage e tanto altro.

“Quella di ottobre è l’ultima edizione del Vintage dell’anno, ma è anche quella più attesa dagli appassionati. – Afferma Ilaria Laghi della Segreteria organizzativa Vintage per un Giorno – L’appuntamento di settembre, nonostante il maltempo, ha dimostrato ancora una volta come in tantissimi siano interessati e affezionati al mondo dell’antiquariato e della riscoperta del passato. In questa edizione abbiamo cercato di accrescere la sinergia tra il Vintage e i motori, infatti attraverso la collaborazione con la Scuderia Diemme, abbiamo consolidato il legame con la storia sportiva e motoristica di Lugo. Impossibile non considerare poi il rapporto tra Vintage e musica, che attraverso il vinile diventa parte integrante dell’atmosfera dell’evento.”

Per tutta la durata della manifestazione nelle vie del centro si potranno trovare vintage food truck selezionati. Inoltre, chi vorrà conservare un ricordo dell’evento potrà partecipare ad un’iniziativa di vintage photoset a cura di Luana Berti Photography, dove si avrà la possibilità di farsi scattare delle foto a bordo di un Maggiolone. Da non dimenticare inoltre la mostra “Vintage di carte nelle collezioni Trisi” visitabile fino al 27 novembre presso la Biblioteca Trisi, dove sono esposte riviste di moda d’epoca, volumi da fondi storici e documenti riguardanti il lavoro sartoriale dei lughesi Valentino e Nullo Stoppa.

Il vintage incontra anche il mondo dei motori, infatti sabato 16 ottobre all’interno della Rocca Estense si svolgeranno una serie di attività espositive di moto, cimeli e audiovisivi che faranno riferimento alla storia degli uomini della Scuderia Diemme ed Ad Maiora, in particolare mostrando esemplari di moto che arriveranno cronologicamente ai giorni nostri partendo dagli anni ’70 e mettendo in risalto l’evoluzione tecnologica delle moto da competizione.

“Stiamo cercando di allargare l’orizzonte del Lugo Vintage Festival con nuovi contenuti e ci siamo resi conto che il binomio vintage-motori è un’unione vincente. La mostra che si è svolta all’autodromo di Imola all’inizio di settembre è stata un successo, – dichiara Gabriele Montanari, capo di Gabinetto del Sindaco di Lugo – di conseguenza insieme a Massimo Melandri abbiamo deciso di portare documenti, cimeli sportivi e le stesse moto utilizzate nel periodo di gloria della Scuderia Diemme direttamente all’interno della Rocca Estense. La rievocazione della storia motosportiva lughese continuerà poi con la presentazione dei libri “Pulsioni. Il fenomeno del motociclismo” di Laura D’Amico e “Le chiavi di casa” di Angelo Marino oltre alla proiezione del film “Voglio Correre” di Caludio Costa. Inoltre, avremo l’onore di ospitare la Yamaha M1 dell’attuale capolista del Motomondiale Fabio Quartararo.”

“Durante il periodo di chiusura causato dal Covid ci siamo dati da fare per recuperare diversi materiali della Scuderia, che ci hanno stimolato fin da subito a trovare un modo per riportarla in auge e farla conoscere a tutti i lughesi. – commenta Massimo Melandri, Amministratore delegato di Diemme Enologia – Nel 2023 festeggeremo il 50esimo anniversario della Diemme e sono sicuro che il Vintage Festival sia un’ottima occasione per rievocarla e renderle omaggio.”

Non mancherà anche la musica: oltre al dj set Rockabilly itinerante con Sauro dj, a cura dell’associazione 12 Pollici sabato 16 ottobre dalle 10 alle 18.30 sarà possibile visitare all’interno del Vinyl Market della Fiera un banchetto dischi, dove si potrà ricevere consulenza a 360° sui vinili e ammirare l’esposizione di giradischi Lenco. Inoltre, alle 17.30 presso il negozio Flexi Dischi si potrà assistere alla presentazione del libro “La storia della Disco Music”, alla quale saranno presenti gli autori Giovanni Savastano e Andrea Angeli Bufalini. Per quanto riguarda domenica 17, alle 17.30 nel Salone Estense della Rocca si terrà un talk musicale con tanti ospiti a celebrazione della discoteca Baccara, aperta nel 1973 a Lugo.

In caso di pioggia il programma resta invariato. La manifestazione si svolgerà rispettando le norme contro la diffusione del Covid-19: per accedere all’evento è obbligatorio il possesso di Green Pass (oppure tampone molecolare effettuato non più di 48 ore prima dell’evento), l’utilizzo della mascherina indossata correttamente e il mantenimento di una distanza interpersonale di 1 metro per evitare assembramenti. Durante la manifestazione saranno possibili controlli a campione dei Green Pass da parte delle forze dell’ordine.

Per consentire lo svolgimento dell’evento saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità dalle 7 alle 22 di domenica 17 ottobre. In via Baracca divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito nel tratto compreso tra via Codazzi e viale fratelli Cortesi; in via Codazzi divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito, in corso Garibaldi obbligo di proseguire diritto per i veicoli che giungono all’intersezione con via Codazzi.

Lugo Vintage Festival è organizzato da Angelo Vintage Palace con la collaborazione del Comune di Lugo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.vintageperungiorno.com.