Nuovo pericoloso incidente in circonvallazione a Faenza dove un’auto, che procedeva in direzione Forlì, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha attraversato tutta la careggiata, finendo ai margini della corsia opposta, fortunatamente senza impattare con mezzi che stavano procedendo in direzione di Forlì e di Castel Bolognese.

La dinamica dell’incidente però torna a riaccendere il dibattito sullo spartitraffico centrale lungo la circonvallazione. Da tempo Italia Viva chiede all’amministrazione comunale di installare la barriera: “Tre incidenti nel giro di due mesi dove lo spartitraffico, per cui mi batto da anni, sarebbe stato determinante” commenta il capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale Alessio Grillini.

“Non esiste purtroppo alcun velox in grado di risolvere questa problematica. Non giriamoci attorno.

Il rischio di una tragedia è concreto, ed è davvero urgente dare seguito agli impegni presi (studio di fattibilità e messa in cantiere ove possibile). Troppi gli elementi costanti che minano la sicurezza in questa importante arteria stradale, da chi fa inversione, chi si immette tagliando i sensi di marcia per non dover allungare il tragitto, chi per distrazione o fattori esterni finisce semplicemente nella carreggiata opposta.

Spero che questo evento sia l’ultimo prima di una svolta, perché credo che i bonus con la buona sorte inizino ad esaurirsi. E la politica, quando serve, deve essere tempestiva ed efficace”.