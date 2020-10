Quasi due mesi di eventi per parlare di violenza sulle donne: il 25 novembre flash mob al tribunale

Un mese e mezzo di eventi per parlare di violenza di genere. Arte, cinema, teatro, musica, libri, incontri saranno organizzati fino al 15 dicembre a Ravenna per promuovere la cultura del rispetto e dei diritti delle donne contro ogni forma di discriminazione. È il cartellone dell’edizione 2020 di “Una società per relazioni”. Il tema delle relazioni tra i generi sarà affrontato sotto molteplici aspetti e linguaggi, anche giuridici e sociologici in un’offerta coordinata da Villaggio Globale, capofila di oltre 30 associazioni che quest’anno partecipano al progetto. Sarà un’edizione fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria. Il primo evento infatti è già stato cancellato ma si lavora per recuperarlo con nuove modalità. La pandemia sarà però anche tema di discussione, in particolare per l’impatto avuto sul lavoro delle donne e sui casi di violenza domestica. Il primo appuntamento, il 29 ottobre, sarà quindi dedicato al gioco d’azzardo. Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne si terrà un flash mob davanti al tribunale