Lavori al Tolosano, alle Bendandi e a Granarolo per consentire il ritorno a scuola degli studenti

103.400 euro. Sono i fondi messi a disposizione dal Comune di Faenza per una prima parte di lavori necessari all’adeguamento delle aule delle scuole in vista della ripresa didattica prevista per il 14 settembre. La spesa per adeguare le scuole alle nuove normative sanitarie, però, sarà ancora più alta. Il Governo ha stanziato per il Comune di Faenza 310 mila euro per far fronte agli interventi in ambito scolastico. Oltre ai lavori di adeguamento, infatti, bisognerà conteggiare fra le spese anche l’acquisto di nuovi arredi, a Faenza però non arriveranno i banchi con le rotelle, ed è in fase di conclusione l’accordo per ospitare alcune classi in un edificio privato della città.