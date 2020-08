Con l’appuntamento andato in scena giovedì 27 agosto arriva al termine l’estate di “Ex Salesiani Summer Village”. A luglio e agosto tanti faentini e non solo hanno trascorso le loro serate nel Complesso ex Salesiani di Faenza, accolti dalle iniziative organizzate da Faventia Sales in collaborazione con tutte le attività presenti all’interno del Complesso. Anche nell’ultima iniziativa non sono mancate le presenze di giovani, adulti e famiglie che hanno così salutato agosto tra musica, spettacoli, artigianato ed enogastronomia, sempre nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

“Dopo questa difficile ma bellissima esperienza non si può che dire grazie – dichiara il Presidente di Faventia Sales Andrea Fabbri -. Grazie agli uffici di Faventia Sales che hanno lavorato per organizzare questi appuntamenti, alle attività del Complesso ex Salesiani che hanno pensato a diverse iniziative per fare compagnia ai cittadini, grazie infine a tutti coloro che hanno scelto di darci fiducia passando le proprie serate qui. Abbiamo lavorato duramente per non far mai mancare sicurezza e allegria. Ci vedremo presto con nuove iniziative”.

Per tutta l’estate “Ex Salesiani Summer Village” ha ospitato iniziative per ogni età e gusti, proposte dalle diverse realtà che popolano il Complesso di Faventia Sales. Grazie alla scuola di musica “G. Sarti” non sono mai mancati i concerti, mentre la scuola di disegno “Tommaso Minardi” è sempre stata presente per chi voleva avvicinarsi all’arte con attività per bambini. L’intrattenimento ha visto protagonista l’atelier delle figure/Scuola per burattinai e contastorie con coinvolgenti spettacoli di burattini. Per gli appassionati del settore c’è stato invece il Gruppo Fotografia Aula21, mentre grazie al “Minimarket – Arte e artigianato a km0” nelle serate faentine è stato possibile curiosare tra le diverse bancarelle. Tante anche le attività sportive, con la palestra Overcome Sporting Club aperta con il consueto orario e la società sportiva Faventia che ha proposto open day dedicati ai più piccoli per fare amicizia con la palla nel campo da calcio. Infine l’enogastronomia: sempre aperti con serate speciali il Mens Sana e E-workafè.