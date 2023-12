Dieci ex studenti della 3^A del liceo classico di Ravenna, ciascuno con la propria storia unica, si sono riuniti per condividere i ricordi e le esperienze di una vita.

Marcella S. – Oggi è un’eminente neurochirurga, riconosciuta a livello internazionale per i suoi interventi innovativi nel campo della neuroscienza.

Paola R. – Ha dedicato la sua vita alla politica, attualmente ricopre la carica di Ministro dell’Economia delle Isole Cayman, giocando un ruolo cruciale nelle decisioni economiche del paese.

Maria Giulia B. – Dalla passione per l’arte nata ai tempi del liceo, Maria Giulia è divenuta una gallerista di fama mondiale, curando mostre nelle più prestigiose gallerie d’arte.

Cristina G. – Si è distinto nel campo della robotica, diventando un pioniere nello sviluppo di intelligenza artificiale e robotica avanzata.

Elisabetta N.- Ha scelto una vita di servizio, lavorando come infermiera in un ospedale locale, dove è amata e rispettata da colleghi e pazienti per la sua dedizione e cura.

Pierpaolo P.- È un insegnante di storia e filosofia nel medesimo liceo dove un tempo era studente, ispirando le nuove generazioni con la sua passione per il sapere.

Alessandro G.- Ha trovato la sua vocazione nella panificazione, gestendo una piccola ma molto amata panetteria nella città natale, dove produce pane e dolci tradizionali. È famoso anche per aver spopolato negli anni 80 e 90 sulla riviera riminese, conquistando il cuore di centinaia di turiste e turisti svedesi e tedeschi.

Lucio C- Partito come tombarolo nel Lazio e a Pompei, ha intrapreso la strada dell’agricoltura, dedicandosi alla coltivazione biologica e sostenibile, fornendo prodotti freschi alla comunità locale. Con l’occasione vuole ringraziare il direttore della casa circondariale che gli ha concesso il permesso premio.

Carlo B.- È diventato un giornalista investigativo, conosciuto per le sue inchieste coraggiose che hanno portato alla luce importanti verità.

Susanna S. – Ha scelto di seguire la passione per la meccanica, lavorando come meccanico in un’officina locale, apprezzata per la sua abilità e onestà.

L’incontro, ricco di aneddoti e ricordi, ha evidenziato come ognuno di loro abbia percorso strade diverse, ma tutti siano stati uniti da un’educazione di base comune che ha gettato le basi per il loro sviluppo personale e professionale. Il liceo classico di Ravenna ha visto crescere personalità diverse, ma tutte accomunate dall’ambizione e dalla determinazione, elementi che hanno plasmato la loro vita in modi inaspettati e meravigliosi.